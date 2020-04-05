محافظ الشرقية: نقاط أمنية لقياس حرارة الداخلين والمغادرين للمحافظة

تحدث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن الاجراءات الوقائية التي تتخدها المحافظة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المحافظة تتعامل بصفة مستمرة مع الأسواق، خاصة أسواق اليوم الواحد، لافتًا إلى أن بعض الثقافات تواجهم أثناء التنفيذ، لكن المحافظة تحاول رفع الوعي لدى المواطنين.

وأكد غراب، خلال مداخلة مع فضائية "Ten"، على أن المحافظة تعمل على رفع التوعية واستمرار أعمال التعقيم، وخفض أعداد العاملين داخل المؤسسات الحكومية، مشددًا على أن صرف المعاشات يسير بشكل جيد، وأيضًا صرف شرائح التابلت للطلاب.

وشدد محافظ الشرقية، على وجود التزام تام من المحلات، في المدن والقرى، مشيدًا بارتفاع الوعي وزيادة الالتزام في القرى بالمحافظة.

وقال غراب، إنه اجتمع مع القيادات الأمنية ومديرية الصحة من أجل وضع أكمنة أمنية على مداخل ومخارج المحافظة من اجل قياس درجات حرارة المترددين على المحافظة خاصة المدن الصناعية مشددًا على أن المحافظة تواصلت مع جمعيات المستثمرين من أجل توقيع الكشف الطبي على العمال وقياس درجة حرارتهم عند دخول المصانع للوصول للحالات المشتبه باصاباتها بفيروس كورونا.