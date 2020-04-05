كفر الشيخ ترشح 200 أسرة فقيرة لصرف إعانات مالية من "الأوقاف"

صدق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، علي قرار تخصيص إعانة مالية من وزارة الأوقاف للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، لدعم تلك الفئة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة على ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ لترشيح 200 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

يذكر أن القرار يأتي ضمن مساهمة وزارة الأوقاف في التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للوزارة واهتمامها بمساعدة الأسر المتضررة من أثار فيروس كورونا المستجد.