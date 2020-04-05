الأقصر تزيل 48 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ترأس المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، حملة مكبرة في مراكز ومدن المحافظة، لرصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها، ومصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار قرار رئيس الوزراء بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية بقانون الطوارئ.

وأسفرت الحملة عن إزالة 8 مخالفات مباني على الأراضي الزراعية، وتمت مصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأعلنت محافظة الأقصر، أنها نفذت منذ بدء تطبيق قرار حظر حركة المواطنين العديد من حملات الإزالة بإجمالي 48 حالة إزالة على النحو التالي:

- مركز البياضية: تنفيذ 3 حالات إزالة تعدي مباني على الأراضي الزراعية.

- مدينة الأقصر: تنفيذ 2 إزالة مباني أحداهما على أرض زراعية والأخرى على أرض أملاك دولة (آثار).

- مركز ومدينة أرمنت: تنفيذ 4 حالات إزالة، (2) منها على أملاك الدولة، و(2) مباني على أراضي زراعية.

- مركز ومدينة الزينية: تنفيذ 2 حالة تعدي مباني بدون ترخيص.

- مركز ومدينة الطود: تنفيد 4 حالات تعدي بالبناء على أملاك الدولة

- مركز ومدينة القرنة: إزالة 15 حالة تعدي على أملاك الدولة بمنطقة حوض الرمال، و7 حالات تعدى على أرض زراعية بقرية البعيرات، و6 حالات تعدي على أملاك الدولة بمدينة القرنة، و5 حالات مباني تعدي على أراضي زراعية بناحية الضبعية.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي بكل حزم لأى تعديات على حقوق الدولة، وأن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون.