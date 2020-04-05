في خطاب لها.. ملكة بريطانيا توجه الشكر للطاقم الطبي الذي يواجه كورونا

قالت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، في خطاب للشعب البريطاني، "نوجه الشكر للطاقم الطبي الذي يواجه فيروس كورونا"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم.

وأوضحت الملكة إليزابيث الثانية: "آمل أننا سنفخر بالسنوات المقبلة بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي"، مضيفة: "نحن مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة هذا الفيروس".

وأشارت الملكة إليزابيث الثانية، إلى أن "التاريخ سيذكر الجهود في مواجهة تحدي فيروس كورونا"، مضيفة:"لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنجتازها".

وسجلت السلطات البريطانية في وقت سابق، اليوم، 621 حالة وفاة جديدة في مستشفياتها جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، أن حصيلة الوفيات بلغت 4934 حالة منذ بداية تفشي الوباء، فيما ارتفع عدد الإصابات الجديدة حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم إلى 47 ألفا و806 إصابات، ووصل عدد من خضعوا لاختبارات الكشف عن الإصابة إلى 195 ألفا و524 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، نقلا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية.