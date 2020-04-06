هل يتعارض الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله؟.. مستشار المفتي يوضح

تلقى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، سؤالا جاء فيه: هل يتعارض الأخذ بالأسباب والاحتياطات وقت انتشار الأمراض المُعْدِيَة مع قول الله تعالى: (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا) ؟

وأجاب "عاشور" بالقول: أولًا، على المؤمنِ أن يتيقن أنه لا يكون في الكون كله إلا ما يريده الله عز وجل ؛ لقوله سبحانه: (قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ).

ثانيًا: أن التوكل على الله من عمل القلوب، والأخذ بالأسباب من عمل الجوارح، ولا تعارُضَ بينهما؛ بل أُمِرْنا بالعمل بهما معًا ، لقوله تعالى : (وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ)، فقد أمر يعقوب عليه السلام بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، وكلاهما أمر يجب العمل به.

ثالثًا: أن الشرع أَمَرَنا بالأخذ بالأسباب، لأن ذلك من العلم، وأقام سبحانه كونه على ذلك العلم، من خلال سُنَّتِه في خَلْقِه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فِرَّ مِن المَجْذُومِ فِرَارَكَ مِن الأَسَد"، فإن فَرَّ الإنسان من الأذى ومكان وجود المرض المُعْدِي، ثم نجا من ذلك المرض فقد كتب الله له السلامة، وأثابه الله لأنه التزم بالأمر الشرعي، فإنْ ابتعد عن أماكن المرض أو أصيب بغير سبب منه فليأخذ بأسباب العلاج المتاحة وبيصير ويتوكل على الله بقلبه في أن يشفيه، ويُؤْجَر على ذلك كله.