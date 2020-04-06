متى تصل مصر للمرحلة الخطرة في كورونا؟.. "الصحة العالمية" بالقاهرة توضح

حذر الدكتور جون جبور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة المصريين، من التهاون في مواجهة فيروس كورونا.

وقال جبور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن مصر ستصل للمرحلة الخطرة حال عدم الالتزام بالإجراءات والبعد الجسدي والحد من الزحام، محذرًا من التزاحم وعدم الوعي وخطورته وما قد يسببه من وصول للمرحلة الخطرة.

وأكد جبور ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، محذرًا من خطورة الوضع عالميًا وخاصة في منطقة شرق المتوسط والتي وصل فيها عدد الإصابات لـ73 ألف إصابة ووصلت الوفيات لـ3000 حالة وفاة.

وطالب جبور باستمرار الإجراءات الوقائية وغسيل اليدين باستمرار والتباعد الجسدي واتباع آداب الكحة والعطس، مشددًا على أن المواطن مسؤول مسؤولية كاملة مثل الدولة عن مكافحة انتشار الفيروس.