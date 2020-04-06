إعلامية صينية: وصف ترامب لفيروس كورونا بـ"الصيني" جرح مشاعرنا

انتقدت الإعلامية الصينية، فيحاء ونج تسمية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفيروس كورونا بـ"الصيني".

وقالت ونج، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التسمية جرحت مشاعر الشعب الصيني في مختلف البلدان، معلقة: "ترامب رئيس دولة وله دور مهم في الشئون الدولية، وحسب التسمية الدولية الفيروس اسمه كورونا، ولا تصح تسميته بالفيروس الصيني".

وأشارت إلى أن فيروس كورونا انتشر في أكثر من 30 مقاطعة صينية، ولكن الدولة تمكنت من السيطرة عليه بالتزام شعبها بتعليمات الحكومة، ولكن كان مركز التفشي في ووهان ووهان تعود لطبيعتها.