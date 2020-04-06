5 عمليات إرهابية عالميا في شهر رغم كورونا.. أستاذ علوم سياسية: استغلال للأزمة

رغم انشغال العالم بمحاولة السيطرة على انتشار فيروس كورونا وإيجاد علاج له، إلا أن العلميات الإرهابية لم تتوقف في الدول المختلفة، وما زالت مستمرة في طريقها استغلال للموقف الحالي من تركيز غالبية الدول في القضاء على الفيروس المستجد.

وتعرض اليمن لعمل إرهابي تخريبي، حيث أكد "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، أن استهداف محطة الضخّ الخاصة بأنبوب صافر النفطي والواقعة في صرواح غرب محافظة مأرب اليمنية يمثل عملا إرهابيا تخريبيا، واتهمت الحكومة اليمنية، الحوثيين بقصف المحطة التي تعمل لضخ النفط الخام في محافظة مأرب .

لم تكن هذه أولي العمليات الإرهابية خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، أمس، أعلن مركز المعلومات الروسي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تصفية إرهابي خطط لتنفيذ هجوم في مدينة مورمانسك في أقصى شمال غربي روسيا، حيث عثر بحوزته على عبوة ناسفة وأسلحة وذخائر، وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

كذلك وقع حادث طعن، أمس، في فرنسا، حيث أوقفت الشرطة الفرنسية هاجم المارة بسكين قرب مدينة ليون، مما تسبب في سقوط قتيلين و5 جرحى، حسبما أفادت سكاي نيوز.

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 25 شخصًا وإصابة 8 آخرين، إثر هجوم نفذه عنصر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة "كابول"، ووقع الهجوم داخل منزل لطائفة السيخ الدينية في العاصمة الأفغانية، حيث احتجز المسلح عددًا منهم كرهائن لساعات قبل أن تقوم القوات الخاصة الأفغانية بالتعاون مع القوات الدولية بتطهير المبنى.

الدكتور عبدالخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية، قال إن حالة القلق والاضطربات تعد فرصة للجماعات الإرهابية للقيام بعمليات ضد الأبرياء لتدعيم مطالبهم، موضحا أن الجماعات الإرهابية تنتهز فرصة انشغال الدولة بالقيام بهجمتها، وهو ما أكد الرئيس الأمريكي ترامب منذ عدة أيام أنه يجب التشديد الأمني لأن الجماعات الإرهابية ستستغل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف عطا لـ"الوطن"، أن الجماعات الإرهابية انتهزت فرصة انشغال أفغانستان في محاولة السيطرة على الوضع سواء مع طالبان أو السيطرة على انتشار فيروس كورونا، موضحا أن العملية في تلك الوقت كانت الأنسب بالنسبة للإرهابيين.

وأكد أنه يجب على الحكومات أن تنتبه لخطر الجماعات الإرهابية في تلك الفترة، موضحا أنه لابد من تشديد التباحث الأمني لمنع تكرارها.