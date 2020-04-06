حكومة بنغازي تدعم عملية أوروبية بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

أعربت الحكومة الليبية المؤقتة التي تتخذ من مدينة بنغازي شرق البلاد مقرا لها، عن دعمها لعملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وشدد مالك الشريف مدير إدارة الإعلام الخارجي في الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبدالله الثني، وهي موالية لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، في بيان صحفي أصدره، أمس الأحد، على أن دولا، بما فيها تركيا، تستمر في انتهاك الحظر الدولي من خلال إمداد قوات حكومة الوفاق الليبية (الإخوانية)التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها بمختلف أنواع الأسلحة.

وأوضح الشريف: "نقدر الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للمجموعات المسلحة والإرهابية".

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني" أواخر مارس الماضي، وصرح مفوض السياسة الخارجية فيه جوزيب بوريل حينئذ بأن هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان تطبيق الحظر القائم ومواصلة تدريب عناصر خفر السواحل الليبي ومراقبة المجرمين.