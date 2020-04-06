إعلامية صينية: أكلنا لذيذ.. وإحنا بني آدمين عاديين مش وحوش

كشفت الإعلامية الصينية فيحاء ونج، حقيقة تناول الصينيين الأكلات الغريبة مثل الخفافيش، مؤكدة أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تناول البعض لشوربة الخفافيش كان في جنوب شرق آسيا وليس في الصين، مؤكدة أن لا أحد يعلم سبب ظهور فيروس كورونا ولا من أين أتى، فهو فيروس جديد والأسواق لها ظروف قذرة تساعد على انتشار الأمراض.

وأكدت ونج، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشعب الصيني لا يتناول الأكلات المقززة كما يعتقد البعض، ولكن البعض يريد تشويه صورة الصينيين، موضحة أنه ليس من عاداتهم تناول الفئران والخفافيش والكلاب، وهناك قوانين تمنع شراء وأكل الحيوانات البرية، كما أشيع عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن الصين لديها أطعمة وأكلات شهية ورائعة بعيدة تماما عن ما يروج له بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن بشر عادي ومش شياطين ونأكل عادي، والأكلات الصينية لذيذة".

وأشارت إلى أن هناك فيديوهات كثيرة كاذبة وسيئة تجذب الكثير من المشاهدات.