إعلامية صينية: البقاء في المنازل أقوى سلاح لمواجهة كورونا

قالت فيحاء ونج الإعلامية الصينية، إن الصين سيطرت على انتشار فيروس كورونا، لكن هناك بعض حالات إصابة قادمة من الخارج، ولذلك الدولة مازالت ملتزمة بالإجراءات الوقائية والحجر الصحي والبقاء في المنازل.

وأكدت ونج خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البقاء في المنازل هو أقوى سلاح لمواجهة الفيروس حتى الآن، إضافة إلى ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات بين الناس متر واحد على الأقل.

وأضافت ونج أن التعاون بين الشعب الصيني والحكومة والالتزام بقرارت الدولة ساعد في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، مشددة على أنه تتم معاقبة من يخالف الإجراءات التي تقرها الدولة، وعقوبات متنوعة خفيفة وشديدة، فهناك عدد كبير من المتطوعين يقومو بالمراقبة على المجتمع، "نراقب بعضنا البعض لحماية بعضنا البعض".

وشرحت ونج أن الشعب حاول الاستمتاع بالوضع الراهن الصعب، أثناء المكوث في المنزل، حيث تم استغلال الوقت في الطبخ في المنازل وحاولنا نغير أسلوب الحياة.