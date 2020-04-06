وزير النقل يناشد المواطنين البقاء في بيوتهم وعدم النزول إلا للضرورة

ناشد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المواطنين عدم النزول لغير الضرورة، مشيرًا إلى حدوث زيادات في عدد مستقلي مترو الأنفاق خلال الأسبوع المنقضي والأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن مترو الأنفاق ينقل 3 ملايين مواطن يوميًا في الأيام العادية، لافتًا إلى أن المترو نقل يوم الأحد 900 الف مواطن، معتبرًا أن ذلك خسارة للمترو، مشددًا على أن المترو لا يبحث عن المكسب حاليًا.

وأشار وزير النقل إلى وجود ازدحام في بعض الخطوط بسبب الكثافة السكانية في بعض المناطق مثل خط المرج، مؤكدًا أن وقت التقاطر وصل لدقيقتين وتمت زيادة عدد القطارات رغم أن عدد الركاب قل بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أن ذلك من أجل تقليل الزحام، مضيفًا: "لو سمحتوا التزموا البيوت للي معندوش مصلحة مهمة".

وانتقد الوزير شخصا قابله في المترو عمره 70 عاما، وجاء مع زوجته من منوف عبر القطار لأجل إرسال مواد غذائية لابنته المقيمة في القاهرة، مشيرًا إلى أنه كان يمكن لابنته شراء هذه المواد من القاهرة وعدم انتقالهم من منوف للقاهرة لإيصال مواد غذائية لها.

وأشاد الوزير بكفاءة مهندسي مترو الأنفاق ومجهودهم الضخم من أجل تقليل وقت التقاطر للقضاء على الزحام في مترو الأنفاق.