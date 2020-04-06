برلمانية: مصانعنا قادرة على تغطية احتياجات الشعب من المستلزمات الطبية

قالت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، إن هناك 1500 مصنع مصري لإنتاج المستلزمات الطبية، يعملون على إنتاج 25% من احتياجات السوق المحلي الآن، وفي الوقت ذاته لا يوجد أي سجلات كاملة عن هذه المصانع، مؤكدة أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة ولكن ما كانت تعاني منه في السابق هو نقص الرؤية.

وأضافت فراج، خلال حوارها في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن التحدي العالمي الآن هو تصنيع المستلزمات الطبية ففي ظل تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والمصانع المصرية للمستلزمات الطبية لديها إمكانيات هائلة تمكنها من تغطية الاحتياجات المحلية ويفيض منه للتصدير، لكنها تواجه مشاكل كثيرة.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون لدينا استراتيجية واضحة ومعلومات دقيقة عن مصانع المستلزمات الطبية إلى جانب تنسيق كامل للعمل على حل كافة المشاكل التي تعانى منها هذه المصانع وتوفير كل ما يلزم لها، حتى نستطيع تلبية الاحتياجات المحلية.