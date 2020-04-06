"العلوم الصحية" تشكر السيسي على التدخل في أزمة معهد الأورام

وجه أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية، ومجلس إدارة النقابة العامة، والنقابات الفرعية، كامل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب استجابته لاستغاثة النقابة العاجلة، وتوجيه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي، على جميع العاملين بمعهد الأورام، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وحصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة، من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج، مجددا تأكيده على أولوية سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول، في إطار إدارة الدولة لأزمة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدبيكي، في بيان، إن هذا ليس بجديد على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأب والأخ، فقد عود المصريين على مبادراته التي تحافظ على حقوقهم، ودعمهم صحيا ومعنويا، حيث أعلن منذ بداية أزمة "كورونا" دعمه للفريق الطبي بكافة فئاته، حيث أنهم "جيش مصر الأبيض" الذي يحمي البلاد من فيروس كورونا المستجد، كما وجه مؤخرا بتوفير مليار جنيه كدعم مباشر لتوفير مستلزمات الوقاية من العدوى داخل المستشفيات، وأسند توفير كافة الاحتياجات للهيئة المصرية للتموين الطبي والشراء الموحد.