رئيس حي المعصرة يكشف تفاصيل ضبط سنتر سري للدروس الخصوصية

كشف اللواء أيمن جبريل رئيس حي المعصرة، تفاصيل ضبطه سنتر سريا للدروس الخصوصية بحي المعصرة.

وقال جبريل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنه أثناء عملهم على تعقيم بعض الشوارع بحي المعصرة لاحظ وجود 4 طلاب أمام إحدى العمارات ويحملوا جهاز التابلت وأنه بحسه الأمني توقع وجود سنتر للدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أنه غادر المكان مع موظفي الحي ثم عاد بعدها ليقوم بضبط هذا السنتر بشكل مفاجئ.

وأوضح جبريل أنه وجد شقة ليس عليها أي لافتة وتعمل سنتر للدروس الخصوصية وتحتوي على 3 غرف بكل غرفة قرابة الـ30 طالبا، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر ضد مالك السنتر والمدرسين، مشيرًا إلى الشقة كانت تحتوي على منظومة كاميرات مراقبة كاملة وتم التحفظ عليها بمساعدت قوات الشرطة.