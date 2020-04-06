هيكل: استخدام المدن الجامعية كمناطق للعزل أمر وارد بالسيناريو الثالث

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه نصح المواطنين في أكثر من مؤتمر صحفي بعدم حدوث تكدس في بداية ساعات الحظر أو قرب انتهائه، وتقسيم العمل في كل مؤسسة لثلاثة توقيتات، "مثلا ناس تروح من الساعة 8 وناس تروح من 9 وناس تروح من 10، ويخرجوا بنفس التدريج بعد الانتهاء من العمل".

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية سهير جودة والإعلامية منى عبدالغني، على شاشة "CBC"، أنه تم تخفيض قوة العمل في المؤسسات الحكومية للنصف، "السيدات وكبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة ميرحوش، والباقي يتقسم على اثنين ويبقى فيه تبادل بينهم".

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن التزام المواطنين ظهر خاصة في بيان معدلات استهلاك البنزين الأسبوع الماضي، حيث انخفض للنصف، موضحًا أن الزيادة في نسبة الإصابات في مصر بفيروس كورونا طبيعية، حيث إن المستشفيات قادرة على استيعاب هذا العدد من المصابين، بينما في السيناريو الثالث وهو الأخطر لا قدر الله عندما تأخذ الإصابات منحنى تصاعديا رأسيا سيتم استغلال المدارس والمدن الجامعية وبيوت الشباب كمناطق عزل.

وتابع: "الكلام ده وارد لا قدر الله لو وصلنا للمرحلة الثالثة".