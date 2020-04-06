يوم تراجع فيه كورونا.. انخفاض أعداد الوفيات والإصابات في بؤر الفيروس

أكثر من مليونين و270 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقرابة الـ70 ألف حالة وفاة، شهدها العالم حتى الآن نتيجة الجائحة التي ضربت معظم البلدان، منذ ظهور "كوفيد-19" في الصين في شهر ديسمبر الماضي.

ومنذ انتشار الفيروس تسجل العديد من البلاد التي تعد بؤرًا لتفشيه أرقامًا مرعبةً على مدار الشهر الماضي، حيث تعد دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مراكز نشر الوباء التي تتزايد فيها الإصابات والوفيات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إلا أن الـ24 ساعة الأخيرة حملت أرقامًا ربما تعد مؤشرات جيدة بالنسبة للوضع فيها.

إسبانيا وإيطاليا تسجلان أقل حصيلة وفيات منذ أسبوعين.. وأمل طفيف في نيويورك

إسبانيا التي سجلت أكثر من 130 ألف إصابة وقرابة الـ13 ألف وفاة، سجلت 674 وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أدنى حصيلة منذ 10 أيام، حيث تشهد تراجعًا في حصيلة الضحايا لليوم الثالث على التوالي، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة هناك.

وفي إيطاليا، البؤرة الأكبر في أوروبا، والتي بلغ عدد المصابين بها قرابة الـ130 ألف شخص، وتخطت عدد الوفيات 15800، تم تسجيل أقل حصيلة يومية للوفيات خلال أكثر من أسبوعين، بوفاة نحو 500 شخص، فيما تراجع عدد المرضى الذين يحتاجون إلى وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.

فرنسا التي تعتبر واحدة من البؤر الكبرى للفيروس في أوروبا خلال الوقت الحالي، بلغ عدد الإصابات بها أكثر من 92 ألف إصابة، وتخطى عدد الضحايا 8 آلاف شخص، إلا أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، شهدت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا البلاد، تراجعا، حيث سجلت وفاة 357 شخصا مقابل 441 في اليوم السابق.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعد ولاية نيويورك بؤرة لتفشي المرض، بتسجيلها أكثر من 120 ألف إصابة، أعلنت لأول مرة منذ أسبوع تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق، حيث سجلت نحو 600 حالة وفاة جديدة، وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة.