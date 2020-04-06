بعد إيقافها من "الموسيقيين".. إيناس عز الدين في أزمة فنية

تعيش الفنانة إيناس عز الدين في أزمة فنية، بعد أن قرر مجلس ادارة نقابة المهن الموسيقية إيقافها عن الغناء وذلك بعد أن أدعت مرضها وإصابتها بفيروس كورونا المستجد وعملت على الإساءة للدولة المصرية.

علمت "الوطن" أن الشركة السعودية المتعاقدة مع إيناس قد قامت منذ أيام بفسخ تعاقدها معها بسبب الأزمات التي أحدثتها المطربة للشركة خلال الساعات الماضية وعلى إثره أصبح إيناس ممنوعة من الغناء داخل مصر بسبب نقابة الموسيقيين، من الخارج بسبب عدم وجود شركة مساندة لها.

كان مجلس نقابة المهن الموسيقية قرر إيقاف إيناس عز الدين وتحويلها إلى التحقيق بعد ادعائها المرض ونشر الذعر بين المواطنين والإساءة إلى صورة مصر.

وقال أحمد رمضان عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية لــ"الوطن"، إنَّ التحقيق سيبدأ بعد انتهاء أزمة كورونا مباشرة بسبب غلق مقر النقابة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنَّ التحقيق يحضره عدد من القضاة في مجلس الدولة، موضحًا أنَّه وفق نتيجة التحقيق سيتمّ تحديد موقف إيناس في العقوبة التي قد تصل إلى الشطب.

جدير بالذكر، أنَّ إيناس عز الدين ادعت منذ عدة أيام إصابتها بفيروس كورونا؛ وبعد ذلك نقلت إلى مستشفى حميات إمبابة لإجراء فحوصات كورونا والتي أثبتت عدم إصابتها.