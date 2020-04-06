كوريا الجنوبية تسجل 47 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الحالات 10284

أفادت مصادر طبية، في كوريا الجنوبية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ حتى صباح اليوم الاثنين، 10 آلاف و284 حالة، بعد اكتشاف حالات واردة من الخارج وحالات الإصابة بصورة جماعية في سول وضواحيها.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إن عدد المصابين الجدد بفيروس كوورنا ارتفع بـ47 حالة حتى منتصف ليل يوم أمس مقارنة مع اليوم السابق له.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن انخفاض المعدل اليومي للمصابين الجدد إلى أقل من الخمسين يحدث لأول مرة منذ يوم 20 فبراير، أي 46 يوما.

وبلغ عدد الإصابات التي اكتشفت أثناء إجراء الحجر الصحي على القادمين 7 حالات، بالإضافة إلى 9 حالات بين القادمين من الخارج في الأقاليم، ومثلت الحالات الواردة من إجمالي الحصيلة الجديدة نسبة 34% (16 حالة).

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 59.96%(6166 حالة) مقابل 40.04%(4118 حالة) للرجال.

كما تم رفع الحجر الصحي عن 6598 شخصا حتى اليوم، بزيادة 135 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

وخضع حوالي 466 ألفا و804 أشخاص لفحوصات كورونا بما يشمل المصابين المؤكدين، وظهرت نتيجة اختبار 437 ألفا و225 منهم سلبية.. ويجري حاليا فحص 19 ألفا و295 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.