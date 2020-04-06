مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية يشرح طرق التخلص منها

قال الدكتور طارق العربي، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، إن تلك المخلفات التي تخرج من المنشأت الصحية والتي تعد خطرة يتم معالجتها بصورة سليمة مع تخلص أمن لها.

وأضاف "العربي" خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الوزارة تقوم بوضع أدلة إرشادية للتخلص الأمن من تلك النفايات من خلال نقطة تولد تلك المخلفات بالمستفيات ومن ثم يتم فصلها عن باقي المخلفات، موضحا أن المخلفات الطبية تنقسم إلى أقسام عدة، ومن خلال تلك التقسيمات يتم التخلص بكلا منهم على حدة: "وزارة الصحة تملك آليات المعالجة من الفرم أو الحرق أو التعقيم".

وأكد أن وزارة البيئة تقوم بتقديم الأدلة الإرشادية للتعامل مع مثل تلك المخلفات: "إحنا بنلجأ للمعالجة قبل التخلص الأمن منها، وهي مخلفات معدية يجب التخلص منها قبل الدفن".