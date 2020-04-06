ضبط 3 طن سلع غذائية مختلطة بمياه الصرف الصحي في مخزن بالقليوبية 

تمكن فريق من مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في القليوبية، من ضبط 3 طن ونصف سكر وأرز ومكرونة مختلطة بمياه الصرف الصحي بأحد مخازن السلع الغذائية في مدينة بنها.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قد وجه بالمرور على أماكن بيع المواد الغذائية حفاظاعلى صحة المواطنين، و بناء على تعليمات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمشاركة سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية وعادل بيومي مراقب أول الأغذية في المديرية حملة مكبرة على أحد مخازن السلع ببنها .

وأسفرت الجهود عن ضبط 47 شيكارة من السكر، تزن 50 كيلو جرام للشيكارة، بإجمالي وزن 2350 كيلو جرام، بجانب 966 كيلو جرام أرز، وتبين للحملة اختلاط الكميات المضبوطة بمياه الصرف الصحي، وتم إعدام 135كيلو جرام من المكرونة الشعرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.