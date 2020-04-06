"الإسكان" تصدر حركة تعيينات جديدة بـ"المصري لمقاولي التشيد والبناء"

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار رقم 173 لسنة 2020، بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة بالجمعية العمومية، للاتحاد المصري المصري لمقاولي التشيد والبناء، وهم:

محمد عصام الدين رمضان مساعد الوزير المشرف على مكتب الوزير.

المهندس محمود فهمي نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

الدكتور مهندس خالد محمد أحمد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

الدكتور أسامة حمدي عبدالواحد مستشار الوزير لشؤون المتابعة والمشروعات والمرافق.

المهندسة نفيسة محمود هاشم وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق.

المهندس ممدوح أحمد رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المهندس محمد هشام درويش وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام الوزارة.

المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن.

المهندس رأفت عبدالعزيز حسن شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

اللواء يسري عبدالله سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر بتاريخ اليوم.