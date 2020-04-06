جامعة القناة: تقييم 3 أسابيع من العمل بمنظوم التعليم عن بعد

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، حرص إدارة الجامعة علي متابعة سير العملية التعليمية بمنظومة التعليم عن بعد لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة ببوابات الكليات بموقع الجامعة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبدائلها بما يضمن استمرار تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب، وذلك من خلال الاجتماع الدوري عبرالفيديو كونفرانس ساعة يوميا مع ثلاث أعضاء هيئة تدريس بكل كلية بترشيح من عميد الكلية وذلك بهدف رصد المعوقات التي تواجه الطلاب مع منظومة التعليم عن بعد ومحاولة وضع الحلول لها، ومتابعة نسبة التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت رئيس الجامعة إلى أنة تم عمل جدول أسبوعي لاجتماعات الفيديو كونفرنس، بداية من هذا الأسبوع، حيث اجتمعت رئيس الجامعة بكليات السياحة والفنادق والزراعة و الطب البيطري ومعهد الاستزراع السمكي وهي الكليات المنوط لها رسم خطة الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة وذلك عن طريق تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية لمواطني إقليم القناة وسيناء.

كما تم تخصيص اجتماع اليوم لمتابعة سير العملية التعليمية بمنظومة التعليم عن بعد داخل كليات القطاع الطبي من طب وتمريض وطب جراحة الفم والأسنان والصيدلة ومعهد فني تمريض

وأضافت رئيس جامعة قناة السويس، أن غدا الثلاثاء سيتم عقد اجتماع آخر مع أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والزراعة وطب بيطري وهندسة، منوهة أن الاجتماع الخاص بكليات القطاع الأدبي فسيتم عقده يقوم الأربعاء الموافق 7 أبريل.