"ديزر" تكشف عن بيانات جديدة حول تغيّر سلوكيات المستخدمين بسبب كورونا

كشفت "ديزر" عن ظهور سلوكيات جديدة لاستخدام البث الصوتي حول العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي حين أن الاستماع إلى الموسيقى في أثناء التنقل يؤثر على البث الموسيقي.

وأوضحت أن هناك تحولًا إيجابيًا تجاه استخدام الأجهزة المنزلية والاستماع إلى الموسيقى التي تحسن المزاج، إذ تم الاطلاع على استخدام خدمات البث الموسيقي والبودكاست والراديو في الفترة بين 2 و29 مارس 2020 في جميع أنحاء العالم، حيث تم الوصول إلى التالي:

- أوقات الاستماع:

انخفاض الحركة اليومية والاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل قد تغيّر وخاصة الأوقات التي نستمع إلى الموسيقى خلالها، إذ كانت تبدأ فترة الذروة في أيام الأسبوع من الساعة السابعة أو الثامنة صباحاً في حين أنها تبدأ حالياً من الحادية عشرة أو الثانية عشرة ظهراً.

أمّا في عطلة نهاية الأسبوع، يستخدم الأفراد خدمات البث الموسيقي بشكل مستمر في فترة ما بعد الظهر وهو أمر لم نشهده من قبل. وعلى الرغم من أنه كان مستوى الإقبال على البث الموسيقي أعلى خلال أيام الخميس، إلا أن هذا تغير بعد توقف الأنشطة الاجتماعية.

والآن ولأول مرة يحافظ نشاط البث الموسيقي على نفس المستوى طيلة أيام الأسبوع.

- إعادة استخدام البث الموسيقي

إعادة استخدام خدمات البث الموسيقي بعد إعلان الإغلاق التام، شهدنا انخفاضًا مبدئيًا في البث الموسيقي.

ومع ذلك وبعد نحو أسبوع، بدأت مستويات المشاركة في الارتفاع مرة أخرى. وأشارت البيانات الخاصة بـ"ديزر"، إلى أن الأفراد يحتاجون إلى 10 أيام للتكيف مع أسلوب حياتهم الجديد خلال فترة الحجر المنزلي.

وأظهرت بيانات مصر على سبيل المثال، أنه رغم انخفاض مستويات المشاركة في البداية، إلا أنها تستقر بعد الأسبوع الأول من الإغلاق التام، كما هو الحال في دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة.

كما وفترة التكيّف مع أسلوب الحياة الجديدة تتطلب بشكلٍ أكبر محتوى موسيقي يعتمد على مزاجنا. وبعد أسبوع من إطلاق القناة الموسيقية "ابق في البيت"، ارتفع الإقبال على قائمة تشغيل أغاني ديزر بعنوان "روق في البيت" بنسبة 40% وعلى قائمة "أوقات السعادة" بنسبة بلغت 200%.

وشهدت القوائم الوظيفية إقبالا كبير، إذ نظراً إلى عمل الكثير منا من المنزل، ارتفع الإقبال على قائمة تشغيل أغاني ديزر بعنوان "العمل من المنزل" بنسبة بلغت 400% بعد إطلاق قناة "ابق في البيت" ببضعة أيام.

ورغم التواجد في المنزل، تبقى اللياقة البدنية والتمارين الرياضية أولوية بارزة بالنسبة لنا، حيث تصدرت قائمة "اتمرن في البيت" ضمن الأكثر استخداماً في القناة بالمنطقة.

- استبدال الأجهزة

عند البقاء في المنزل، نعتمد بشكل أقل على هواتفنا المحمولة ونستخدم أكثر الأجهزة المنزلية لتشغيل نغماتنا المفضلة، عِلماً بأن التلفاز الذكي شهد تهافتاً أكبر مع تزايد البث الموسيقي على مكبرات الصوت والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر

وقال طارق منير، الرئيس التنفيذي لشركة ديزر- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في بيانٍ له: "يختلف أسلوب الحياة أثناء فترة الحجر المنزلي تمامًا عن الروتين اليومي العادي، فهو يشمل ترفيه أطفالكم، والمحافظة على اللياقة البدنية وخلق توازن بين العمل والوقت الشخصي".

وتابع: "لاحظنا أن هناك تغييرات في سلوك المستخدم، إذ تتولى الأجهزة المنزلية اليوم مهام البث الموسيقي، كما واكتشفنا بأن فترة ذروة البث الموسيقي تغيّرت حالياً بمعدل ساعة واحدة أو ساعتين عن الوقت المعتاد. ولم يعد لدينا اختلافات واضحة بين أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع".

وأضاف "منير": "تحتوي القناة التي أطلقناها لتحفيز الأشخاص على البقاء في منازلهم على كل ما يحتاجونه للعمل من المنزل أو ترفيه أطفالهم وحتى ممارسة تمارين التأمل. وأصبح المستمعون يعتمدون على البث كجزء من روتين حياتهم، إذ يعمل فريق محررينا دون توقف على تقديم محتوى جديد ومناسب لأذواق المستمعين على المنصة "ديزر"، بغض النظر عن يوم الأسبوع".