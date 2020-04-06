تأجيل انتخابات "العلميين" لحين موافقة النيابة الإدارية على مراقبتها

قررت نقابة العلميين تأجيل انتخاباتها لأجل غير مسمى، بسبب عدم رد النيابة الإدارية على طلب النقابة بتولي الإشراف القضائي على الانتخابات يوم 5 أبريل.

وقال مصدر مسؤول بالنقابة ل"الوطن"، النيابة الإدارية لم ترد على خطابنا وتقرر تأجيل الانتخابات لحين رد النيابة الإدارية.

وكان الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، قد أرسل خطابا إلى رئيس النيابة الإدارية يطلب فيه إشراف النيابة الإدارية على الانتخابات التي كان من المقرر إجرائها 5 أبريل.

وجاءت دعوة "المليجي" رغم التخوف من انتشار العدوى بفيرس كورونا، حيث اتخذت عدد من النقابات إجراءات احترازية منها غلق المقرات حتى بداية أبريل، كما أجلت نقابة البيطريين انتخاباتها لأجل غير مسمى.

ووجه "المليجي" دعوة لأعضاء الجمعية العمومية، لعقد الانتخابات بدار العلميين بمدينة نصر، يوم الأحد الموافق 5 أبريل ، وذلك للحيلولة دون استمرار فرض الحراسة على النقابة وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، بينما أعلن مجلس النقابة المعارض للنقيب عدم قانونية الدعوة أو معرفتهم بها.