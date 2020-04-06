الزراعة: نوفر سلعا غذائية في منافذنا بتخفيضات 20%

كشف أحمد عبدالهادي مدير التسويق بقطاع الإنتاج في وزارة الزراعة، عن أنّ السلع التموينية والمواد الغذائية متوفرة في منافذ الوزارة المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة للسيارات المتنقلة في الميادين والقري، والبيع يتم بأسعار أقل من السوق بنسبة 20%.

وأضاف عبدالهادي، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ المنافذ تبيع منتجات وزارة الزراعة، وموجود بها أنواعا مختلفة من الجبن والألبان، فضلا عن اللحوم والدواجن.

وأوضح أنّ هناك منفذا خاصا لبيع اللحم الكندوز والضاني بـ105 جنيهات، وكثير من منتجات المزارع التابعة للوزارة من العسل والزيوت بمختلف أنواعها، بأسعار أقل كثيرا عن السوق.

ولفت إلى أنّ الوزارة خصصت منافذ لبيع الأسماك، وأخرى للخضراوات الطازجة التي تأتي يوميا إلى المنافذ، مؤكدا أنّ إنتاج الوزارة يتميز بالجودة العالية، فضلا عن انخفاض الأسعار.