12 خطوة للارتقاء بمنظومة النظافة
كتب:
وائل فايز
07:33 ص | الثلاثاء 07 أبريل 2020
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن البرنامج التنفيذي لتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال العام 2019-2020 يتضمن عدة خطوات بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات.
وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، إن هناك عدة خطوات يجري العمل عليها حاليا للارتقاء بمنظومة النظافة وهي كالتالي:
- إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 7 محافظات.
- إنشاء 7 محطات متحركة في ثلاث محافظات.
- إنشاء 26 خلية دفن صحي في 17 محافظة.
- إنشاء ثلاث خطوط جديدة في ثلاث محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات.
- رفع كفاءة 6 خطوط قائمة.
- رفع التراكمات من 38 موقعا في 7محافظات.
- إنشاء وتطوير المحطات الوسيطة من قبل الهيئة العربية للتصنيع.
- تطوير مصانع تدوير المخلفات من خلال وزارة الإنتاج الحربي.
- مصانع تدوير المخلفات تحولها إلى سماد عضوي و(RDF) لإمداد وتشغيل مصانع الأسمنت.
- التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية وذلك كمدخل للعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة في مجال إدارة المخلفات.
- تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاقتصاد القومي.
- التأكيد أن دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتعهدي الجمع ومنظمات المجتمع المدني مع الشركات الكبيرة ومؤسسات الدولة.