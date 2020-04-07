12 خطوة للارتقاء بمنظومة النظافة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن البرنامج التنفيذي لتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال العام 2019-2020 يتضمن عدة خطوات بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، إن هناك عدة خطوات يجري العمل عليها حاليا للارتقاء بمنظومة النظافة وهي كالتالي:

- إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 7 محافظات.

- إنشاء 7 محطات متحركة في ثلاث محافظات.

- إنشاء 26 خلية دفن صحي في 17 محافظة.

- إنشاء ثلاث خطوط جديدة في ثلاث محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات.

- رفع كفاءة 6 خطوط قائمة.

- رفع التراكمات من 38 موقعا في 7محافظات.

- إنشاء وتطوير المحطات الوسيطة من قبل الهيئة العربية للتصنيع.

- تطوير مصانع تدوير المخلفات من خلال وزارة الإنتاج الحربي.

- مصانع تدوير المخلفات تحولها إلى سماد عضوي و(RDF) لإمداد وتشغيل مصانع الأسمنت.

- التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية وذلك كمدخل للعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة في مجال إدارة المخلفات.

- تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاقتصاد القومي.

- التأكيد أن دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتعهدي الجمع ومنظمات المجتمع المدني مع الشركات الكبيرة ومؤسسات الدولة.