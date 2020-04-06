"حماية" تقدم مواد وقاية كورونا لدور الرعاية بالتنسيق مع "التضامن"

تلقت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا حول جهود المجتمع المدني في المساهمة في تعقيم دور الرعاية وتوفير مواد الوقاية من فيروس كورونا.

وتضمن التقرير، جهود مبادرة حماية التي تنفذها مؤسسة "صناع الخير للتنمية" والشركة المصرية للاتصالات تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تتضمن توزيع مستلزمات تطهير ومساعدات عاجلة لدور الأيتام والمسنين والكبار بلا مأوى في المحافظات.

وقالت اللواء هبة أبو العمايم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، إن الوزارة عملت على تعقيم وتطهير كل دور الرعاية في مصر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، كما جرى إشراك عدد من مؤسسات المجتمع المدني في توفير مواد التعقيم والتطهير لدور الرعاية من خلال عدد من المبادرات منها مبادرة حماية والتي ستوزع 500 صندوق للوقاية تحتوي على المطهرات والكمامات والقفازات ومواد الوقاية الأخرى، التي قد تحتاج إليها كل دار حسب الاشغال بها، وذلك لمساعدتها في مواجهة انتشار مخاطر الفيروس بما يضمن سلامة نزلاء الدار من الكبار وصغار السن، وكذلك الموظفين والعمال القائمين على هذه الدور.

فيما أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء "صناع الخير"، أن "حماية" مبادرة مجتمعية تطلقها مؤسسة "صناع الخير" للتنمية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، بهدف القيام بدور حيوي وعملي وفعال في دعم الشرائح الأكثر احتياجا في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأشار "زمزم" إلى أن المبادرة تستهدف ايضا دور الأيتام والمسنين بشكل خاص؛ باعتبارها أماكن لتجمعات الفئات الأكثر احتياجا للرعاية في مثل هذه الظروف.