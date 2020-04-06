الفريق البحثي لـ"علاج كورونا": العلاج يعتمد على تحفيز مناعة الجسم ضد الفيروس

كشف الدكتور محمد على الداروتي الأستاذ بكلية طب قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، تفاصيل ماتوصل إليه الفريق البحثي الرئيسي من الإقرار المبدئي لبروتوكول علاجي لإستخدامه مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح الداروتي في حديثه لـ"الوطن"، أن هناك نوعين من العلاج تم إكتشاف خواص جديدة بهم، الأول يعمل على تحفيز مناعة الجسم ضد الفيروس، بطرق متعددة، بالإضافة إلي تقليل الإفرازات الخاصة بالمواد المسببة للإلتهاب الشديد، وتحفيز الخلايا المناعية على إفراز الأجسام المضادة للمرض، وكذلك تحفيز الخلايا المناعية الآخرى على إفراز مادة مهمة تسمي "الانتر فيرون"، وهي مادة طبيعية يفرزها الجسم وتعمل على مقاومة الأمراض.

وتابع، ان العلاج الثاني، يتمثل في تقليل في إفرارزات تكاثر الفيروس ومن ثم يستكمل الخطوات التي يفعلها الدواء الأول، لافتا إلي ان أخذ الدوائين سويا يؤدي إلي أفضل النتائج في العلاج من كورونا أو المناعة منها .

وأشار إلي أن الأدوية ليست مصنعة او منتجة من خلاله، موضحا أنها أدوية لعلاج بعض الأمراض خاصة الفيروسات ومتاحة في الأسواق، لافتا إلي أنه قام بتطويرها وإكتشاف الخواص الجديدة بها التي ستؤدي إلي علاج المرض.

ونوه إلي أنه من خلال الأبحاث و الدراسات تم التوصل إلي فعاليته في علاج الكورونا، مشيرا إلي أنهم تم إستخدامهم في علاج بعض أمراض الفيروسات، مشيرا إلي أنهم ليس لهم أي آثار جانبية، مشيرا إلي أنهم في إنتظار موافقة وزارة الصحة على إستخدامهم، موضحا أن فترة علاج الأدوية لكورونا تستغرق مدة لا تقل عن أسبوعين، منوها إلي انه يمكن إستخدامهم للمصابين و الحاملين للأعراض أو المصابين دون أن تظهر عليهم الأعراض .

وتابع أنه خلال أيام سيتم لقاء ممثلي مندوب وزارة الصحة لعرض تفاصيل البروتوكول العلاجي، مشيرا إلي أن هناك فريق عمل متكامل ساهم معه في تطبيق أبحاث الدوائين، لافتا إلي أنه تم الاعتماد على التجارب الحيوانية على الدوائين التي أجريت عليه قبل التصنيع الفعلي لهم .

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كشف إن الفريق البحثي الرئيسي المشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومي للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ضمن خطة الجامعة الشاملة في هذا الشأن، توصل إلى الإقرار المبدئي لبروتوكول علاجي لاستخدامه مع المرضى المصابين بالفيروس.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن البروتوكول العلاجي توصل إليه الدكتور محمد الداروتي الأستاذ بكلية طب قصر العيني.

وذكرت د. امنية خليل رئيس الفريق، ود. نيفين سليمان نائب رئيس الفريق، أن البروتوكول تم إبلاغه لوزارة الصحة وجاري اتخاذ إجراءات عرضه على اللجنة العلمية لڤيروس كورونا بوزارة الصحة للدراسة والتحقق ومعرفة mechanism of action للدوائيين والأسس العلمية للبروتوكول المقترح ومدي فاعليته طبقا للمعلومات الطبية المتوفرة حتي الآن عن كيفية حدوث الالتهابات والمضاعفات الناجمة عن الإصابة. ولا يمكن الجزم بفاعلية البروتوكول الا بعد انتهاء لجنة وزارة الصحة من فحصه واختباره وتطبيقه.

وقال د الداروتي إن العلاج يتضمن استخدام عقارين أحدهما يعمل على تقليل تكاثر الفيروس والآخر يحفز الجهاز المناعي المقاوم للفيروس، مشيرًا إلى أن تأثير العقارين في مقاومة الفيروس يعتمد على طرق متعددة ومتكاملة مما يسهم في تخفيف وطأة الالتهابات الناجمة عن الاصابة وبخاصة التهابات الرئة و الذي من المتوقع أن يسهم في تحسن الحالة الصحية للمرضى.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شكل 5 فرق بحثية من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام والطب البيطري، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتضم هذه الفرق أكثر من 25 عالمًا وباحثًا من أساتذة جامعة القاهرة في مختلف التخصصات لاكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، وصدر بالفعل بحثان من جامعة القاهرة للدكتور عبده الفقي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، حول (اعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) وتم نشر البحث في مجلة علوم الحياة الدولية Life Sciences ، وبحث آخر حول (التنبؤ بمكان الإرتباط بين بروتين spike الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78)، ونشر في مجلة Journal of Infection الدولية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، دعا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علماء الجامعة وذوي الاختصاص لسرعة الإفادة بشأن ما تم من محاولات لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، والانضمام للفريق البحثي المشكل بالجامعة، مؤكدًا أن الاكتشاف العلمي على رأس الأعمال الصالحة، بل أوجبها الآن.