طلاب كليات الطب يرحبون بمبادرة "خليك مستعد": كلنا إيد واحدة

رحب عدد من طلاب كليات الطب بمبادرة "خليك مستعد"، والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي، لتدريب الطلاب على التعامل مع جائحة كورونا، وأن يكونوا خط دفاع ثان خلف الأطباء.

يقول محمود سعفان، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة كفرالشيخ، إن أزمة كورونا جائحة كبرى عصفت بالعالم، وتتطلب تضافر الجهود لمواجهتها، مشيرًا إلى أنه يرحب بفكرة تكوين خط دفاع ثانٍ خلف الأطباء والأستاذة، الذين يواجهون بشجاعة الفيروس الأوسع انتشارًا بعد الإنفلونزا الإسبانية حتى الآن.

وعن إمكانية استعداد طلاب الطب لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يقول"سعفان"، إن هذه الجائحة غريبة على المجتمعات العالمية والطبية على وجه الخصوص، حيث تختلف الدول وتتباين في الاستعداد لها، مشيرًا إلى أن اختلاف استعداد الطلاب لمواجهة مثل هذه الجائحة: "فى حال توفر تدريب جيد، وأدوات الحماية الكافية، سنكون على أتم استعداد لمساعدة خط الدفاع الأول من الأطباء والأساتدة".

ويطالب "سعفان" بضرورة توفير أدوات حماية إلى جانب التدريب الجيد، وذلك لأن الأطباء أنفسهم بحاجة إلى تدريب من نوع خاص، ويشير إلى أن هناك العديد من الكليات اتخذت خطوات فعلية في هذا الأمر.

ويمسك بطرف الحديث محمد شريف شتا، طالب في الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، ويقول، إنه يرى أن مواجهه كورونا لا تقتصر فقط على طلاب السنوات الأخيرة والامتياز في الكلية، بل إنه يمكن أن يكون للطلاب الصغار شأنًا في التصدي لتلك الجائحة: "لو طلبوا مننا نشارك هنشارك ده واجب وطني وشرف كبير".

ويقول مصطفى عيد، طالب بالامتياز، جامعة الإسكندرية، إنه لا يمانع من المشاركة في مواجهة فيروس كورونا، ولكنه يطالب بضرورة توفير معدات مكافحة العدوى، على أن يتم استخدامها عند الحاجة إليها، إلى جانب التدريب الجيد حتى لا يكون الطلاب عرضه للإصابة، و"بدلًا من أن نساهم في وقف انتشار المرض، نصبح مصدرًا للعدوى".

ويرى رامي محمود، طالب بالامتياز، بجامعة المنصورة، أن خدمة المواطنين في تلك الأزمة تعد واجبًا وطنيًا، إلى جانب أن تلك الأزمة ستكون جيلًا جديدًا من الأطباء قادر على التعامل مع الأزمات، وهذا أمر جيد، مشيرًا إلى أن خطوة تدريب الطلاب على التصدي لهذا الوباء، تعد مقبولة بشكل كبير من الناحية النظرية، مضيفًا، "أتمنى سرعة التنفيذ، وتوفير كل سبل النجاح، واحنا ورا الدولة".