بسبب كورونا.. كيا تطلق برنامج "بروميس" العالمي لتمديد ضمان السيارات

أعلنت شركة "كيا موتورز" عن إطلاق برنامج "كيا بروميس" (Kia Promise) العالمي، لتمديد ضمان سياراتها، وجرى تصميم هذا البرنامج لدعم عملاء "كيا" الذين تقيدت حركتهم بسبب الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت الشركة في بيان لها، أهمية التواصل مع وكلاء سيارات "كيا" في كل بلد على حدة، للاستفسار على أي معلومات قد يحتاجها العملاء بخصوص برنامج "كيا بروميس".

ويغطي برنامج "كيا بروميس" 142 بلداً وكل السيارات المشمولة بضمان كيا الأصلي الذي تنتهي صلاحيته بين 1 فبراير و30 إبريل 2020، حيث يمدد هذا البرنامج صلاحية ضمان كل هذه السيارات إلى 30 يونيو 2020، وبحسب تقديرات شركة "كيا موتورز"، فإن أكثر من 500,000 عميل حول العالم قد يستفيدون من تمديد الضمان عبر برنامج "كيا بروميس".

وبالتزامن مع تطبيق الكثير من البلدان والشركات للإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار جائحة "كوفيد 19"، يسعى برنامج "كيا بروميس" لمساعدة العملاء الذين قد يعجزون عن زيارة ورش الصيانة في هذه الفترة، كما يساعد البرنامج العملاء غير القادرين على جلب سياراتهم للحصول على الخدمة المجانية، أو الصيانة مسبقة الدفع المقدمة كجزء من باقات خدمات كيا، نتيجة الإجراءات الصارمة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سانج داي كيم، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم تجربة العملاء العالمية في شركة "كيا موتورز": "عبر تمديد الضمان الشامل من كيا للعملاء الذي قد يتأثرون بانتشار هذه الجائحة، تأمل (كيا موتورز) أن تقلل من المسائل التي يضطرون للقلق بشأنها خلال هذه الفترة".