"الطاقة الذرية" تدعم السودان بأكثر من 21 مليون يورو لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية تلقيها دعما ماليا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يفوق 21 مليون يورو كدفعة أولى لشراء مواد طبية لأزمة لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتوقعت الوزارة في بيان، اليوم، حصول البلاد على دعم آخر يصل لمبلغ 10 ملايين دولار من بنك التنمية الإسلامي في جدة الذي أعدّ خطة شاملة لدعم الدول الأعضاء في البنك لمواجهة جائحة كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكشفت الخارجية السودانية، عن تواصلها لحشد الدعم الدولي لبرنامج الحكومة لمكافحة الوباء، من خلال التواصل مع منظمات الأمم المتحدة، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المنظمات التي يتمتع السودان بعضويتها.

وأشارت الوزارة السودانية إلى أن تلك الاتصالات أثمرت عن تخصيص مساعداتٍ مالية وعينية مقدرة.