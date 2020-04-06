سلبية 69 عينة إضافية لمخالطي طبيب امتياز جامعة عين شمس المصاب بكورونا

كشف الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس "الدمرداش"، أنَّ نتائج 69 عينة إضافية للعاملين بالمستشفي الجامعي، جرى سحبها أمس؛ رغم عدم التخالط المباشر للطبيب المذكور المكتسب إصابته بكورونا، وإجراء بالتحليل لهم بالمعمل المرجعي بمستشفي عين شمس التخصصي، مؤكدا أن نتائجهم جاءت سلبية.

أيمن صالح: سلبية جميع النتائج للمخالطين بشكل مباشر وغير مباشر لطبيب الامتياز المصاب بكورونا

وأكّد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس الدمرداش، لـ"الوطن"، أنَّ جميع النتائج للمخالطين بشكل مباشر وغير مباشر لطبيب الامتياز المصاب بكورونا، بمستشفيات جامعة عين شمس، جاءت سلبية.

وكانت جامعة عين شمس، قررت غلق الوحدة الرابعة بقسم أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس "الدمرداش"، تمامًا وعدم استقبال حالات جديدة بها، وذلك بعد ثبوت نتائج إيجابية إصابة طبيب إمتياز بالوحدة بفيروس كورونا المستجد، نتيجة إختلاطه بوالده المصاب خارج المستشفي.

كما قررت جامعة عين شمس تنظيف وتطهير المستشفى بالكامل ورشها بالمطهرات بواسطة المعدات والفرق المدربة الخاصة بذلك، وحصر جميع المخالطين لطبيب الامتياز بالأماكن التي تواجد بها من المرضي والأطباء والتمريض والعمال والإداريين وكان عددهم 79 مخالطًا لفحص تواجد ڤيروس كوفيد 19، أول أمس السبت، بالمعامل المركزية وجاءت جميع النتائج سلبية أمس.