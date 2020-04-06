إحباط محاولة تهريب أكثر من ألف طربة حشيش بميناء شرق التفريعة ببورسعيد

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مشمولها المستندى "تفاح"، مشحونة إلى البلاد بمعرفة (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة") ، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، جرى تشكيل لجنة مكونة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس – السلطات الجمركية)، لتفتيش الحاوية المشار إليها، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط 1636 طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها 360 كيلو جرام.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي مليون و88 ألف جنيه تقريبا.

وجرى تخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط القائمين على محاولة التهريب.