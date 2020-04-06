انتهاء أعمال المرحلة الأولى من كوبري قلمـا بالقليوبية قبل شهر رمضان

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بمتابعة سير الأعمال بكوبري قلما العلوي، ومتابعة ما تم تنفيذه، والحث علي سرعة الانتهاء من الأعمال، باعتباره مشروعًا خدميًا لجميع سكان المحافظة الذين يستخدمون طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، وأهالي قلمـا بشكل خاص.

وتعهد المهندس المسؤول عن المشروع، في بيان صادر من المحافظة اليوم، بتسليم المرحلة الأولى قبل بدء شهر رمضان الكريم، لتسهيل سير الحركة على الطريق الزراعي.

وتفقدت نائب المحافظ محطة الصرف الصحي بقرية أبو سنة، وتابعت نسبة تنفيذ الأعمال بها، ووجهت بتذليل العقبات الموجودة بها، حيث طالبت المقاول بتنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها.