صحة أسوان: اكتشاف 24 حالة كورونا من أهالي أسوان منذ بداية ظهور الوباء

أعلنت مديرية الصحة في أسوان، أنه تم اكتشاف 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، من أهالي المحافظة منذ بداية ظهور الوباء في مصر وحتى الآن.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم من مكتب إعلام مديرية الصحة بأسوان، جاء فيه:"أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين، وفي ضوء الحالات المكتشفة، وإجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها المديرية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم تسجليها من محافظة أسوان حتى اليوم عدد 24 حالة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، منهم 12 من أفراد الطاقم الطبي المتواجدين بمستشفى العزل بمستشفى أسوان التخصصي، وحدثت لهم العدوى أثناء عملهم بالمستشفى".

وأضاف البيان: " كما توفيت حالة واحدة اليوم بعد تشخيص الحالة وقبل وصولها لمستشفى العزل بالصداقة، وتؤكد المديرية مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد علي مستوى محافظة أسوان إلا ما تم الإعلان عنه".

يذكر أن مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان ، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.