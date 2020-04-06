حملة لرفع القمامة وتطهير قرى الصف من الذباب والناموس

تلقت وزارة التنمية المحلية شكوى من عدد من أهالي قرى مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، بسبب وجود أعداد من الذباب والناموس في المنازل، وتراكمات للقمامة والمخلفات بعدد من القرى.

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على الفور، بحسب بيان، بالتواصل مع محافظة الجيزة لسرعة إرسال حملة لتلك القرى محل الشكوى وتطهيرها عبر سيارات رش الحشرات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث قام على الفور رئيس مدينة الصف بإرسال حملة والمرور على القرى ورشها بالكامل وتطهيرها للقضاء على اَي حشرات موجودة بالقري خاصة من الذباب والناموس والاستجابة لشكوى المواطنين.

كما طالب شعراوي، بسرعة الانتهاء من رفع تراكمات المخلفات والقمامة الموجودة في بعض الشوارع، بخاصة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

من ناحية أخرى، تعاونت رئاسة مركز مدينة منيا القمح بالشرقية مع قوات الشرطة لفض السوق الشعبية الأسبوعية بشارع سعد زغلول بمركز منيا القمح، وذلك منعا للتجمعات.