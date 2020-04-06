500 جنيه دعما.. بيت الزكاة يفحص 40 ألف طلب للعمالة اليومية المتأثرة بكورونا

كشف محمد عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، كواليس الاتصال الهاتفي الذي جري بينه وبين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مساء اليوم، بشأن صرف دعم للعمالة اليومية، والتي تضررت من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى كورونا.

وقال لطفي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الإمام الأكبر حدد قيمة الدعم المقدم بـ 500 جنيه لكل عائل أسرة، حيث تقدم حتى الآن ما يزيد عن 40 ألف على البوابة اﻻإكترونية لمشيخة الأزهر، وسيتم تنقية الكشافات، حيث إن البيت وجد أن هناك أفرادا تقدموا بأكثر من طلب، كذلك الأسرة الواحدة متقدم منها الأب والأم، فسيتم الصرف لعائل كل أسرة.

وبحسب لطفي فلم يتم الحد الأقصى للمبلغ المقدم للإعانات حتى الآن، وخلال الأيام المقبلة سيتم تحديد الرقم المقدم، كذلك ستتم مراجعة الكشوفات بعد التنقية مع كشوفات الجهات الأخرى من الوزارات، والتي ستقوم بالصرف هي الأخرى حتى لا يحدث ازدواجية في الصرف.

وحول كيفية الصرف، أوضح أمين بيت الزكاة أنه لم يتم تحديد آلية الصرف، حيث سيتم تحديد الآلية لعدم التزاحم، حيث إن المبالغ ستقدم نقدا وليس فيزا، "ونسعى، وفقا لتوجيها الإمام الأكبر، لعدم وجود تزاحم وتجمعات، ونفكر في عدة وسائل منها شركات نتعاون معها أو البريد، وسنستخدم الوسائل التي لا تؤدي لأي تزاحم، كما حدث في التقديم".

بيت الزكاة يغلق باب التقدم لدعم العمالة اليومية المتضررة من كورونا

وأغلق بيت الزكاة اليوم باب التقدم للحصول علي المنحة، كما قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها خلال شهري أبريل ومايو 2020، لمساعدة المستحقين على تلبية احتياجاتهم في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيًا القادرين إلى مضاعفة أعمال البر لمساعدة إخوانهم المواطنين.