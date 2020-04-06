رويترز: مرجح أن تتفق دول "أوبك+" على خفض إنتاج النفط حال انضمام أمريكا

نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر مطلعة، أن دول "أوبك+" من المرجح أن تتفق على خفض إنتاج النفط حال انضمام الولايات المتحدة إلى هذا الإجراء.

وأفادت المصادر التي قالت "رويترز" إنها من داخل "أوبك+"، بأن دول المجموعة، بما في ذلك روسيا والسعودية، من المتوقع أن تتخذ القرار حول هذا الموضوع خلال محادثات يخطط لعقدها يوم 9 أبريل، مشيرة إلى أن انضمام الولايات المتحدة إلى خفض إنتاج النفط يمثل شرطا للموافقة على هذه الخطوة.

وتشهد أسعار النفط تراجعا مستمرا خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، وخاصة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد حول تقليص الإنتاج النفطي في إطار مجموعة "أوبك+"، ما حدث، بسبب خلاف بين روسيا والسعودية حول الموضوع، وسط تقارير كثيرة تشير إلى سعي الولايات المتحدة تخفيف خسائرها بسبب هذا الوضع عبر عقد تحالف نفطي مع المملكة.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الأوضاع الحالية في أسواق الطاقة غير مريحة بالنسبة إلى بلاده، فيما اعتقد أن كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يريدان التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع المتأزمة في أسواق النفط العالمية والتي تشهد هبوطا حادا لأسعار الخام.