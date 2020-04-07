عن تعليق العمل بالمستشفى.. "مبرة العصافرة": أكاذيب باطلة

أصدرت مستشفى مبرة العصافرة الخاصة بالإسكندرية، بيانًا، وصفت فيه ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول المستشفى ومعاملها، بالشائعات والأكاذيب الباطلة.

وقال البيان، إن المستشفى تعمل بصورة طبيعية، ومستمرة فى تقديم خدماتها الطبية لعملائها، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها وزارة الصحة المصرية، وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف البيان، إن قرار تعليق العمل جاء فقط بالمعمل الرئيسي، ولمدة مؤقتة اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، وتم تطهيره وتعقيمه بالتنسيق مع الجهات المسئولة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وطبقًا للبروتوكولات المعتمدة.

وأكد البيان، أن باقي المعامل الفرعية التابعة لمستشفى مبرة العصافرة، تعمل بصورة طبيعية بمواعيد جديدة مؤقتًا لمراعاة فترة حظر التجوال المفروضة حاليًا.