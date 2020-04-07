"علامة" يكشف تفاصيل حادث ابنه: شخص صدمه من الخلف وكأن ربنا كان حاضنه

كشف الفنان راغب علامة تفاصيل تعرض نجله خالد لحادث بسيارته مؤخرًا، ونجاته من الحادث.

وقال علامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"،: "خالد الحمد لله ربنا قدر ولطف، واتقلبت بيه العربية، وكأن ربنا كان حاضنه وسبحان الله".

وأعرب علامة عن سعادته بنجاة نجله من الحادث مضيفًا: "أشكر ربنا عدد رمال البحار إنه أنقذ ابني" مشيرًا إلى أن شخص سار وراء نجله بسيارة مسرعة وصدمه من الخلف، ما عرض سيارة نجله للانقلاب "اتقلبت وطلع منها بخدوش بسيطة" مشددًا "بشكر ربنا من دلوقتي لحد ما أموت".