خالد النبوي يكشف عن وعكته الصحية الأخيرة ويشكر زوجته على الهواء

وجه الفنان خالد النبوي، الشكر والتقدير على الهواء لزوجته، حيث ذكر أنها قدمت له كل الدعم خلال فتره مرضة وكذلك طوال حياته.

وأضاف النبوي، خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إسعاد يونس، أنه أثناء إجراء أحد الحوارات الصحفية شعر بتعب شديد في منطقة الصدر.

وتابع:ة"لاقيت قلبي وجعني قولت للصحفي اللي بعمل معاه الحوار عاوز اروح المستشفى"، موضحا أن زوجته هاتفت طبيه الخاص على الفور، والذي امرها بالتحرك فورا تجاه مستشفى القصر العيني.

وأوضح الفنان، أنه كان مصاب بقصور حاد في الشريان التاجي، وأجرى الطبيب الخاص به عملية فورا، مشيرا إلى أن عقب القسطرة استفاق على حب الجمهور، والدعوات التي تلقاها من الجمهور.