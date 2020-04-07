صور.. وصول طواقم طبية لمستشفى كفر الزيات لاستقبال حالات كورونا

استقبل الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحه بالغربية، مساء اليوم، طاقمًا طبيًا تطوع لرعاية حالات الإصابه بفيروس كورونا المستجد لمده 14يومًا داخل المستشفى.

وأكد "حميدة"، تجهيز مستشفى كفر الزيات العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفير كافة احتياجاتهم مع توفير الرعاية الكافية لهم خلال 14 يومًا هي مدة الحجر الحجر.

وأشار إلى نقل وحدة الغسيل الكلوي والحضانات والعناية المركزة والجراحات الطارئة إلى مستشفى إبيار المركزي، ونقل العيادات الخارجيى بالوحدات الصحية مراكز طب الأسرة، بما لا يؤثر على الخدمة المقدمة لأهالي كفر الزيات.

ووجه "حميدة" كلماته إلى أفراد الجيش الأبيض، مؤكدًا أنه لا وقت للالتفات لبعض مثيري الفتن والشائعات الذين يستهدفون إثارة المواطنين، فجميع العاملين بالقطاع الطبي لايدخرون جهدًا في خدمة المرضى والدولة، مقدمًا الشكر لكل من وهب حياته إلى مواجهة هذا الفيروس.