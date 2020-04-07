برلماني يستنكر ازدحام المترو: الناس تكاد تكون نايمة على صدر بعض

قال عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، إن المواطن والحكومة يتحملان معا مسؤولية التكدس والزحام في بعض الأماكن سواء في المواصلات العامة أو أمام البنوك وغيرها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال "شفت صور من مترو الأنفاق الناس تكاد تكون نايمة على صدر بعض في مختلف المواعيد".

وأضاف "مخاليف"، خلال حواره في برنامج "التاسعة مساء"، أمس، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه يجب على الدولة اتخاذ إجراءات أكثر شدة لتقليل عدد العاملين كنوع من أنواع منع التجمعات، موضحا أنه يراهن على وعى الشعب المصري في مساعدة الحكومة للخروج من الأزمة التي يشهدها العالم كافة وليس مصر فقط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الابتعاد عن الرعونة والابتعاد عن الموروث الثقافي الخاطئ تجاه التجمعات، "كل ما تبعد عن اللي قدامك يلصق فيك، وهناك من يتهكمون على من يرتدى كمامة، أزاى يحصل ده وهناك وباء عالمي لا يرحم أحد". مؤكدا أن صفحات الفيس بوك منصة كبرى لإطلاق الشائعات ولابد من وجود متابعة لها وتطبيق عقوبات قانونية على من يروج شائعات حول الوباء الذى يغزوا العالم.