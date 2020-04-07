"لا يوجد بشرى سارة".. نقيب صيادلة الإسكندرية ينفي وجود مصل لـ كورونا

"بشرى سارة لأهالي كفر عبده.. يوجد مصل فيروس كورونا المستجد.. متوفر الآن بالصيدلية.. خده وخاف على نفسك وأسرتك.. احذروا التقليد وتأكد من العلامة المائية"، عبارة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إعلان مكتوب على ورقة معلقة على الحائط، زعم خلاله صاحب المنشور وجود مصل لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما أدى إلى موجة من التساؤلات والسخرية على الـ"سوشيال ميديا".

وقال الدكتور محمد أنسي، نقيب الصيادلة في الإسكندرية، إن النقابة أجرت تحرياتها من أجل التأكد من وجود صيدلية بهذا الاسم في منطقة كفر عبده لاتخاذ الإجراء اللازم ولكن لا وجود لها نهائيا، مشيرا إلى أنه على ما يبدو شكل من أشكال السخرية.

وأضاف أنسي لـ"الوطن": "من الواضح أن هناك من يريد إحداث بلبلة بهذا الشكل السيء، فالإسكندرية بها ما يقرب من 5000 صيدلية و30000 صيدلي، لكن أود أن أحذر المواطنين مما يسمى صيادلة الإنترنت حيث تدشن صفحات تحت مسمى صيدلية وبدون لبيع الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبأسعار غير معقولة، وعلى المواطن متابعة بيانات وزارة الصحة والجهات المعنية مثل مركز المعلومات الدوائي وهيئة الدواء المصرية".

وأصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بيانا، أكدت فيه أن الصيدلي جنبا إلى جنب مع المواطن، مؤديا واجبه الوطني في التوعية بالوقاية من بمرض فيروس كورونا المستجد.

وأكدت النقابة، في بيانها، أنها بدأت بشكل رسمى بالتعاون مع محافظة الإسكندرية حملتها على الأرض، على مستوى الصيدليات، وغيرها من الهيئات، حيث تتواصل النقابة مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية، للسعى نحو ضبط عملية التداول الحادثة للمواد المطهرة والكحول، وما بها من مغالاة من بعض الشركات والتجار، مما يضع الصيدلي، في حيرة بين توفيرها لإنقاذ موقف، أو محاربة الاستغلال بجميع أشكاله.

وناشدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، عدم الشراء والإبلاغ عن أى مورد يسيئ استغلال هذه الظروف الطارئة، وأن النقابة تتواصل على مدار الساعة، مع عدد من شركات الإنتاج والتوزيع للمطهرات، من أجل السعي لعمل حصة للصيدليات، محددة السعر والكمية وحماية المواطنين والصيدليات على حد سواء.