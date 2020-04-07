أستاذ مناعة: تقرير الصحة عن كورونا مطمئن خاصة التي تحولت لسلبية

علق الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، على أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم، الذي أعلنته وزارة الصحة والسكان، وقال إن البيان مطمأن خاصة الحالات التي تحولت من إيجابية لسلبية، مؤكدا أنه من المهم إجراء فحص معملي على مستوى كبير، "مش عاوزين نستنى الحالات لما تجيلنا".

وأضاف "مصباح"، خلال اتصال عبر فيديو "كونفرانس"، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الفحص السريع يستخدم به أجسام مضادة، موضحا أن هناك نوعان من هذه الأجسام المضادة، الأولى igg تبين مدى تمتع الشخص بمناعة قوية وهل يمكن مقاومة الفيروس؟ والنوع الآخر igm تبين العدوى الحديثة.

وأوضح أن كوريا الجنوبية وألمانيا استطاعتا تخفيض عدد الوفيات من خلال الأجسام المضادة.