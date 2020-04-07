جامعة الأزهر: نجري فحص طبي على العاملين بالمستشفيات لمنع انتشار كورونا

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على عمل فحص طبي لمقدمي الخدمة الطبية بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للاطمئنان عليهم، ولمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة من لجنة إدارة الأزمات والكوارث، لإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بكافة مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وجهود قطاع المستشفيات، جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي هذا الإطار،أجرى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، يرافقه الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب بنين القاهرة، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام العمل داخل مستشفيات الجامعة بالقاهرة شملت مستشفيات الحسين وسيد جلال الجامعي، ومتابعة عمليات الرش والتطهير والتعقيم الدائم والمستمر بجميع المستشفيات في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة الجميع.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن لجنة إدارة الأزمات والكوارث تتابع عن كثب وتراقب كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة جميع منسوبي جامعة الأزهر، من العاملين في القطاع الطبي بمستشفياتها بالقاهرة وأسيوط ودمياط .