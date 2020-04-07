عاجل.. 1150 حالة وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكينز، تسجيل 1150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن 125 ألف شخص يخضعون يوميا لاختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن كورونا: "أجريت حوارا هاتفيا جديا مع جو بايدن حول كورونا"، وتابع: "الإصابات بكورونا في بلادنا بدأت تستقر بفضل عمل وجهود الجميع".

وقال ترامب مخاطبًا المواطنين في بلاده: "أرجو منكم البقاء في المنازل وهناك ضوء في نهاية النفق".