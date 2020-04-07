خالد ميري: الصحفيون يواجهون مخاطر كورونا دون شكوى أو متاجرة

قال خالد ميري أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، ووكيل نقابة الصحفيين، إن الصحفيين يتحملون مخاطر تغطية أزمة تفشي فيرس كورونا المستجد (كوفيد 19) دون شكوى أو متاجرة، كعهدهم في كل الأزمات.

ووجه ميري، في تصريح له، فجر اليوم، الشكر للصحفيين والإعلاميين الذين يؤدون رسالتهم بنشر الوعي وكشف الحقيقة للرأي العام ويواجهون حرب الشائعات ويتحملون كل المخاطر دون شكوى أو متاجرة أو مساومة مقابل تأدية واجبهم المهني كما اعتادوا في كل الأزمات والحروب.

وقال وكيل نقابة الصحفيين: "شكرا لمن حملوا أمانة المهنة وواصلوا العمل، ينقلون الحقيقة بكل مهنية وموضوعية ووطنية، ينشرون الوعي ويواجهون حرب الشائعات ويتحملون كل المخاطر دون شكوى، يؤدون رسالتهم وهمهم كان وسيظل الوطن والحقيقة".