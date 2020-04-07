يسرا تنعى وفاة منصور الجمال: هتوحشني يا صديقي العزيز

نعت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر وفاة رجل الأعمال والدبلوماسي السابق منصور الجمال، الذي وفاته المنية مساء أمس الاثنين، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وغردت يسرا: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى الله، هتوحشني يا صديقي العزيز هفضل فكراك بقلبك الطيب وسيرتك الحلوة، هنفتقدك جميعا يا أجدع صديق وأخ، ربنا يصبرنا على فراقك".

وتابعت: "عزائي لعائلة الجمال وجميع أفراد أسرته.. وإنا لله وإن إليه راجعون".

وأعلن يحيى الجمال ابن رجل الأعمال منصور الجمال، وفاة والده مساء أمس، فيما كتب الصحفي محمد صلاح، أن رجل الأعمال منصور الجمال، توفي متأثرا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال "صلاح"، خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "آسف مضطر للإعلان عن وفاة صديقي العزيز والدبلوماسي الراقي ورجل الأعمال الوطني منصور الجمال متأثرا بإصابته بفيروس كورونا".